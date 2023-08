Emmy auhindadega pärjatud tippnäitleja suri kopsuhaigusesse

Ta on mänginud paljudes filmides, nende seas «He Got Game», «Sweet and Lowdown», «Half Nelson», and «Across the Universe». Ühtlasi osales Jones seriaalides «Mr. Robot» , «The Get Down», «Luke Cage» ja «Truth Be Told». Tema kõige olulisemaks rolliks telesarjas jäi aga William Hilli osa sarjas «This Is Us». See roll tõi Jonesile kokku neli Emmy nominatsiooni ja kaks võitu.