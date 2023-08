ARVUSTUS ⟩ Kesk-Aasia teater: pea peale keeratud kultuur ja kontroll naise keha üle

Kuna tegemist on väga hea raamatuga, olin täitsa põnevil, seda enam, et lavastaja Jakub Skrzywanek on Poolast. Ütleme nii, et raamatuga on etendusel minimaalselt pistmist.

Etendus on Afganistani naistest, ilma et sõna «Afganistan» kordagi lausutaks. Kui raamat on sellest, et poegade puudusel on Afganistanis selline komme, et üks tütardest etendab poisslast, siis see seik käib etendusest vaid korra läbi.