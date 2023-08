INTERVJUU ⟩ Bassimaailma imenaine Mohini Dey: muusikaline karjäär oli mu vanemate unistus

Oma ala – see tähendab just nimelt basskitarri – tõeline imenaine Mohini Dey on eeldatavasti laiemale avalikkusele üsna tundmatu, täpselt nagu on laiemale avalikkusele tundmata kõik basskitarri võlud ja võimalused.

Rääkimata sellest, et võib-olla enamik ei teagi, et juba teist aastat järjest saab pea terve nädala üritusel Bassioaas bassi mängida just selliste bassimaailma suurnimedega, kelle hulka ka Mohini Dey kuulub. Nimelt saab augusti viimasel nädalal alates 29. augustist Võrus õppida basskitarri teiste seas ka Mohini Dey käe all, kellel on ilmselt lisaks pillimänguoskustele jagada ka kogemusi, mida tal vaatamata oma noorele eale on meeletult.