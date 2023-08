Võimatu missioon Supilinnas: Hollywoodi suurfilmide võttepaikade juhid avastasid Lõuna-Eestit

Siinsetele filmitegijatele olid kogemusi jagamas: Klaus Darrelmann, kelle projektide hulka kuuluvad nt «Tenet», «The Grand Budapest Hotel», «The Hunger Games: Mockingjay - Part 2» ja «Red Sparrow», rahvusvahelise võttepaikade juhtide gildi (Locations Manager Guild International) president John Rakich, kes on töötanud selliste mängufilmide ja teleprojektide juures nagu «American Gods», «Pixels», «Hemlock Grove» ja «Shadowhunters», Becky Brake, kelle portfelli kuuluvad kassahitid nagu «Star Trek», «Mission Impossible», «Godzilla: King of the Monsters», «Tomorrowland», «Guardians of the Galaxy» jpt, Markus Bensch, kes on edukalt töötanud nt Steven Spielbergi filmiga «Bridge of Spies», Lori Balton, kes on töötanud selliste tuntud filmide juures nagu «Argo», «Heat», «Geisha memuaarid», «Seabiscuit», «Kariibi mere piraadid», «There Will be Blood», «Inception» ning Emma Jane Richards, kes on otsinud lokatsioone filmidele «Wonder Woman», «The Conjuring», «Infinite».