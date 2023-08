INTERVJUU ⟩ Triinu Upkin: Eesti balletipublik ei ole loll, teda ei tohi alahinnata!

Tegu on totaalse autoriteatriga, sest Upkin on ühtaegu «Läbimängu» produtsent, dramaturg, helilooja ja peamine esitaja, ta astub lavale nii tantsija, näitleja kui lauljana. «Läbimängus» saavad kokku kontsert, püstijalakomöödia, ballett, minimuusikal ja monodraama; teose dramaturgiliseks selgrooks on laulud Upkini äsjailmunud esikalbumilt «Kõikvõimalikkus».