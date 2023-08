Menukirjanikud pahased: autoriõigustega kaitstud bestsellereid söödetakse tehisintellektile

Õuduskirjanik Stephen King on üks paljudest autoritest, kelle teosed leiab AI-tööriistade arendamiseks loodud raamatute andmebaasist

Tuhandete kirjanike autoriõigustega kaitstud teostest on loodud spetsiaalne andmebaas, mida ettevõtted kasutavad oma AI-tööriistade välja arendamiseks, vahendab The Atlantic. Kirjanikes põhjustab see aga suurt meelehärmi.