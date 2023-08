REPORTAAŽ ⟩ Jumal võib olla, aga WC peab olema

Saan juhtnöörid, et tuleb tulla Juuru kiriku varemete juurde Raplamaal. Harimatu inimesena mõtlen, et palju seal Juurus neid kirikuid ikka olla saab. Fotograaf Teelega kiriku juurde jõudes me seal mingit tegevust ei märka. Äkki käib seegi asja juurde, kuna film valmib eksperimentaalsel meetodil?

Pistan pea ühest väikesest käärkambriuksest sisse, aga ei midagi. Ei paista isegi mõnd küürakat vanameest, kes tavaliselt ikka käärkambrites istuvad. Mõtlen, et äkki on Eestis mõni teine Juuru veel, enamikku külasid on ju mitu. Helistan Maimikule ja tuleb välja, et võte toimub hoopis õigeusu kiriku varemetes, mis on natuke eemal.