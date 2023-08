SALASÕNUM ⟩ Kas libakuulutus ajalehes paljastas The Rolling Stonesi uue albumi?

Hackney Gazette'i avaldatud kuulutuses lubatakse: «Meie sõbralik meeskond lubab teile rahuldust. Kui te tahate varju saada, siis me parandame teie purunenud aknad.» Sellega viidatakse The Rolling Stonesi lauludele «(I Can't Get No) Satisfaction», «Gimme Shelter» ning «Shattered Windows». Lisaks leiab kuulutusest miniatuurse The Rolling Stones'i logo (täpina i-tähe peal) ning aknaremonti pakkuva firma loodi 1962. aastal, kui kokku tuli ka maailmakuulus rokkbänd.