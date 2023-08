Kaugel, kaugel galaktikas: Netflix annab välja oma «Tähesõjad»

«Rebel Mooni» esimene film «A Child of Fire» saabub voogedastusteenusesse Netflix 22. detsembril, teine osa «The Scargiver» 19. aprillil. Filmide keskmes on Sofia Boutella mängitud kangelanna Kora, kes kogub kokku meeskonna sõdalasi galaktika igast nurgast, et võidelda Emamaailma türanliku valitsusega, mida juhib admiral Noble (Ed Skrein).

Zack Snyderil on juba Netflixiga head suhted, sest režissöör on voogedastusplatvormile teinud menuka zombifilmi «Army of the Dead». Varem oli Snyder seotud valdavalt koomiksifilmidega. Ta on muuhulgas ekraniseerinud Frank Milleri verise ajaloolise koomiksi «300,» Alan Moore'i «Watchmeni». «Rebel Mooni» sarnasust «Tähesõdadega» peegeldab ka tõsiasi, et filmiprojekt algaski «Tähesõdade» filmina, mille Snyder aastaid tagasi Lucasfilmile välja käis, kuid siis sai sellest iseseisev Netflixi projekt.