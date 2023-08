Kuhu jäi sõprus? Stsenarist reedab hitt-komöödiasarja võtteid takistanud probleemid

Patty Lin tunnistab raamatus «Lõputiitrid: Kuidas ma Hollywoodist lahti ütlesin», et selleks ajaks, kui tema sarjaga liitus, olid peaosatäitjad oma rollidest tüdinud ja ei tundnud selles osalemisest enam suurt rõõmu. Lini sõnul rikkusid nad vahel meelega ära ka neile kirjutatud nalju, et stsenaristid peaksid need ümber kirjutama.

«Näitlejad olid õnnetud, et nad on seotud vana kulunud sarjaga, kui nad võiksid hoopis leida omale uusi põnevaid projekte. Igaüks neist imestas stsenaariume lugedes, kuidas materjal nende tegelaskuju teenib,» kirjutas Patty Lin kuulsa seltskonna moodustanud Jennifer Anistoni, Matt LeBlanci, Matthew Perry, Courteney Coxi, David Schwimmeri ja Lisa Kudrow kohta. «Nad teadsid hästi, kuidas rahvast naerutada, aga kui neile endale meie kirjutatud nali ei meeldinud, siis nad keerasid selle meelega vussi, sest teadsid, et peame selle ümber kirjutama.»

Lin väidab, et nii menuka seriaaliga liitumisega kaasnenud elevus kadus ruttu. «Tosinate viisi häid nalju heideti prügikasti, sest näitlejad otsustasid neid kaamera ees mõmiseda, nagu neil oleks suu peekonit täis.»

90ndatel alanud komöödiaseriaal «Sõbrad» tegi kuuest noorest näitlejast kiiresti miljonärid Foto: AP Photo/Reed Saxon, File/Scanpix

Kunagine stsenarist tunnistab, et sarja tähed olid muutunud omaenda tegelaste valvuriteks ning kostsid, et nende tegelaskuju ei ütleks midagi sellist, nagu stsenaariumis kirjutatud oli. «Vahel oli meil sellisest kaasamõtlemisest abi, aga sellistel vaidlustel valitses alati kurb, vihane meeleolu, milles polnud üldse seda kergust, mida komöödiasarja tegemisest ootaks.»

Ühtlasi ei olnud probleeme ainult peaosatäitjatega. Ka sarja stsenaristide meeskond, kellega Lin ühines, olid moodustanud oma klubi ja uustulnukaid ei võetud soojalt vastu. «Nad meenutasid mulle enda kunagisi jõukaid koolikaaslasi, kes ostsid riideid Abercrombie & Fitchist ja sõitsid uute kallite autodega,» meenutab Lin oma kolleege.