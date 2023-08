Tallinnas näidatakse suure Jaapani filmimeistri filme

Ozule jagas erilist kiitust Soome kuulsaim režissöör Aki Kaurismäki, kes leidis, et Ozu ei pidanud kunagi oma filmides näitama tapmist või vägivalda, et rääkida kõigest, mis inimeseks olemise juures oluline on. Juhtumisi algab 21. septembril kinos Artis ka Aki Kaurismäe retrospektiiv, aga selle raames linastuvad filmid on veel saladuskatte all!