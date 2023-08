Enne suve tegime kaks nädalat proove – improviseerisime palju ja töötasime materjali välja, pigem ei fikseerinud veel midagi. Nüüd on palju kergem, sest mingid asjad on juba läbi seeditud. Tekkinud on arusaam, millega võiks edasi tegeleda ja süvitsi minna. Esikas hakkab lähenema, tajun, kuidas tahan asju liiga ruttu ära fikseerida, et kindlust leida. Ma ei tea, kas praegu on just kõige ärevam hetk, aga suurimad kõhklused on küll just praegu.