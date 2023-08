Laulasmaal saab sumedaid suveõhtuid nautida filme vaadates

«Tänavused filmiõhtud jätkavad valguse heitmist erinevatele linateostele filmiajaloos, milles on kasutatud Arvo Pärdi loomingut. Seekord on kavas esindatud nii suurte staaridega peavoolu Hollywood, vähetuntud Jaapani autorikino kui ka ajaproovis aina vääruslikumaks muutuv kodumaine Eesti dokumentalistika,» sõnas filmiõhtute kunstiline juht Kaarel Kuurmaa. «See valik näitlikustab hästi, kui mitmekesine on Pärdi loomingu kasutamise spekter.»

Muinasjutuline ja fantaasiarikas on 26. augustil linastuv Jaapani režissööri Kôhei Oguri film «Maetud mets» (2005). Oguri näitab kaunilt aja kulgu, põlvkondade vahelisi sildu ning mõtiskleb nähtava ja nähtamatu piiridest. Maapinnast kerkiv unenäoline iidne mets oleks justkui sümboliks, et me peame nägema kaugemale sellest, mida reaalsus meile näidata tahab, ja et «parem maailm on võimalik», kui võtame vaevaks oma reaalsust muuta. Arvo Pärdilt kõlab filmis lausa kolmel korral teos «Silouan's Song».