Elsa ja Anna tulevad taas, kuid natuke teisel kujul

12-osalise taskuhäälingu näol on tegemist esimese korraga, kui Disney on laiendanud ühe oma filmifrantsiisidest taskuhäälingusaadete sarjaks. Kuulajatele lubatakse jutustada lugu, mis leiab aset peale filmi «Lumekuninganna ja igavene talv 2» sündmusi. Selle süžee on inspireeritud kliimakatastroofist, millele peavad õed Elsa ja Anna vastu seisma hakkama.

Taskuhääling «Looduse jõud» ilmub oktoobris enne filmi 10. aastapäeva. Seda, kas Disney siirdumine filmide juurest taskuhäälingusaadete tegemisele on edukas või mitte, ei oska veel keegi ette ennustada. Tõsi on see, et tulihingeliste fännide jaoks pole filmi tegelaste tutvustamine uues vormingus tõenäoliselt üllatus.