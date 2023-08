Suri Pablo Picasso noorim poeg. Millised pinged valitsesid ühes kunstimaailma rikkaimas perekonnas?

Picasso järeltulijate seas tuli sageli ette lahkarvamusi selle osas, kuidas Picasso nime ja loomingut kasutatakse. Kui Claude müüs 1999. aastal Picasso nime ja allkirja autotootjale Citroën, et toodetaks kunstniku järgi nimetatud auto, kritiseeris otsust tema sugulane Marina, kes väitis, et Picassost inspireeritud auto tootmine on geeniuse solvamine. Toona kostis Claude'i advokaat Guardianile, et Claude'il on «täielik õigus ekspluateerida Picasso brändi nime».