Priscilla Presley viimastest päevadest oma tütrega: midagi oli temaga valesti

Priscilla Presley meenutas väljaandele The Hollywood Reporter, et jaanuaris toimunud Kuldsete Gloobuste gala järelpeol kaebas Lisa Marie kõhuvalu. Peole jõudes polnud ema ja tütar veel jooke jõudnud tellidagi, kui Lisa Marie kõhuvalu muutus nii tugevaks, et otsustati koos peolt lahkuda.