Hollywood on seiskunud: aasta oodatuim ulmefilm lükkus edasi

Edasi on lükkunud ka mitmed teised Hollywoodi filmid. Tingituna «Düüni» järje liikumisest märtsikuusse, saabub hiigelkoletiste madin «Godzilla x Kong: The New Empire» märtsikuu asemel hoopis kuu aega hiljem. Streikide pärast otsustas oma filme edasi lükata ka stuudio Sony, kelle toodetud koomiksifilm «Kraven the Hunter» ning uus «Tondipüüdjate» seiklus linastuvad 2024. aastal. Ka MGMi «Challengers», kus sarnaselt «Düünile» astub üles Zendaya, tõugati järgmisesse aastasse.