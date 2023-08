MIS TOIMUB? ⟩ Miks kaotab edukas mänedžer järjest oma popstaaridest kliente?

Muusikamänedžeri, ettevõtja ja Hollywoodi suurimate nimede usaldusisiku Scooter Brauni edulugu sai alguse kooliajast, kui mees hakkas Emory ülikooli tudengina suuri pidusid korraldama. Peagi liikus ta muusikavaldkonda ning asutas lõpuks oma meelelahutus- ja turundusettevõtte SB Projects. Braun saavutas oma kuulsuse mitmete poptähtede esindamisega.

Viimasel ajal on Braun kaotanud sellised popstaaridest kliendid nagu J Balvin, Demi Lovato, Ariana Grande, Carly Rae Jepsen, Idina Menzel ja Justin Bieber. Viimase kohta levib jutt, et koostöö lõppemine pole ametlikult kinnitatud, kuid selle nimel tehakse samme. Lisaks ei ole Bieber ja Braun väidetavalt omavahel kuid suhelnud.

Klientide kaotamise põhjuse kohta liigub ringi mitmeid versioone. Levinuim versioon on see, et Braun on väsinud töötamisest oma kuulsatega klientidega ning keskendub selle asemel suuremale pildile.

Brauni üheks kuulsaimaks kliendiks oli popdiiva Ariana Grande, kelle koostöö mänedžeriga on samuti lõpu leidnud. Foto: Kevin Mazur/Getty Images / Getty Images

Mõned väidavad, et Braun eemaldub popstaaride igapäevasest juhtimisest, et alustada uut tööd meelelahutusliku elustiili platvormifirma HYBE America tegevjuhina. Braunile lähedalseisvad allikad väidavad, et inimesed keerutavad üles kuulujutte, mis ei vasta tõele ning Brauni koostöö popstaaride Justin Bieberi ja Ariana Grandega jätkub edaspidigi.

Teised ütlevad, et Brauni kliendid lahkuvad, kuna pole tema pakutava teenusega rahul. Hiljuti tuli avalikkuse ette juhtum, kus Ariana Grande meeskond nõudis Braunilt Euroopa puhkuse katkestamist, et mees naaseks artisti abistamiseks New Yorki. Sellest ta keeldus, öeldes meeskonnale, et väärib puhkust.

Kuigi Braun pole kunagi Taylor Swifti esindanud, ei toonud võitlus armastatud lauljaga talle mingit kasu. 2019. aastal omandas Braun Swifti endise plaadifirma Big Machine ning müüs väidetavalt 300 miljoni eest maha Swifti esimese kuue albumi mästerid. Sellest saati on toimunud Brauni ja Swifti vahel sõnasõda ning Swift on süüdistanud meest kiusamises.