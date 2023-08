REPORTAAŽ ⟩ Eesti noored orkestrandid said sakslastelt tänuks võimsa ovatsiooni

Päev pärast Eestis antud kontserti lendas 50-liikmeline EMTA sümfooniaorkester suviselt sooja Berliini, et ennast vastutusrikkaks esinemiseks valmis seada. Üks noor orkestriliige rääkis Tallinna lennujaamas, et 20. augustil toimunud kodusel kontserdil oli hea akadeemia suures saalis kava läbi mängida. Tõesti, ees ootas tähtis esinemine Berliini Konzerthausi 1500-kohalises suures saalis. See on ülikoolile äärmiselt suur au, et orkester sai taas kutse esineda nii mainekal festivalil, ajaloolises Berliini Konzerthausi suures saalis.