VAATA DRAAMATEATRI NÄITLEJATE KÕNESID ⟩ Hüvasti, Ita! Eesti teatri grand old lady saadeti viimsele teekonnale

Neljanda kõne pidas näitleja Rasmus Puur: «Hea Ita, kui ma olin lapsena haige ja mul oli raske, kuulasin sageli ühte helikassetti, millel sa lugesid unejutte. Ma ei mäleta neid lugusid, aga ma nii mäletan su häält. Sinu köitvat, mängulist ja sooja häält. Sinu rahustavat häält. On mõned hääled, mis tekitavad teatava turvatunde. Toovad kindlust, toovad rahu. Ma usun, et sinu hääl on paljude eestlaste jaoks üks neist. Neist, mida kuuldes tajud, et kõik on hästi. Kõik on korras. Kõik on veel alles.» Vaata videost, kuidas Puur meenutas Ita Everit: