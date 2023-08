Kogo galerii esitleb kunstimessil viennacontemporary Laura Põllu uusi teoseid

Oma installatsioonis «Olemise viisid» osutab Laura Põld julgelt katsumustele, mis kimbutavad inimkonda seninägematute üleilmsete kriiside ajastul. Kunstniku kinematograafiline ja maakarva omailm koosneb futuristlikest, fantastilistest ja samas kummaliselt tuttavatest esemetest ja skulptuuridest – keraamikast ja maalilistest bioplastilehtedest. Põld keskendub oma kunstis inimeseülese hoole teemale, ta tegeleb nn nurjatute probleemidega, mis on nii keerukad, et sageli puudub neile lahendus. Lihtsate vastuste asemel on Põld loonud paiga, kus võimalike lahendusteede üle mõtiskleda.