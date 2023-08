VIDEO ⟩ Adele peatas fänni häirinud turvamehe pärast kontserdi

«Mida te teete? Miks te teda tülitate? Kas te saaksite ta palun rahule jätta?» küsis Adele turvamehe käest. Pärast korralekutsumist kinnitas naine fännile, et rohkem teda ei tülitata. Pärast kontserti tänas mees lauljannat tema kaitsmise eest.

«Ma ei oodanud, et kõik minu ümber olevad inimesed vihaseks saavad sellepärast, et veetsin oma parimat aega, tõustes püsti ja lauldes temaga (Adelega) kaasa. Ausalt öeldes ma ei hoolinud üldse sellest, mida keegi mulle ütles, ma olin lihtsalt lummatud sellest meistriteosest, mida oma silmadega vaatasin. Mul ei olnud nende vihkajate jaoks aega,» kirjutas fänn oma TikToki postitatud video all.