SUUR SAAVUTUS ⟩ «Savvusanna sõsarad» jõudis maineka akadeemia filmiauhindade eelvalikusse

Režissöör Anna Hints on uudise üle õnnelik. ««Savvusanna sõsarate» Euroopa Filmiauhinna eelvalikusse jõudmine on suur tunnustus ning tahaksin siinkohal tänada kõiki, kes on aidanud filmi seitsme aasta jooksul luua. Euroopas tehakse väga palju võimsaid dokfilme ning on suur au olla selliselt esile tõstetud!» rääkis Hints.

Euroopa Filmiakadeemia (European Film Academy, EFA) on 1988. aastal asutatud Euroopa filmitegijate ühendus, mis annab välja Euroopa Filmiauhindu 24 kategoorias. Tegemist on Euroopa filmidele antava kõrgeima tunnustusega.

«Savvusanna sõsarad» jätkab linastumist filmifestivalidel üle kogu maailma - tänaseks on neid kogunenud üle 30. Film on võitnud neli auhinda ja pälvinud kaks žürii äramärkimist. Olulisteks tunnustusteks on filmi autori Anna Hintsi võidetud Sundance'i filmifestivali maailmakino dokumentaalfilmide parima režissööri auhind, San Francisco filmifestivali parima täispika dokumentaalfilmi auhind ja Euroopa Komisjoni kaastootmisfondi Eurimages Audentia auhind parimale naisrežissöörile. “Savvusanna sõsarad” on Eesti kandidaatfilm parima rahvusvahelise filmi kategoorias eesootavatel Oscaritel ning pretendeerib ka parima dokfilmi kategoorias. Filmi leviõigused on müüdud enam kui 30 territooriumile USA-st Uus-Meremaani ja Kanadast Lõuna-Koreani.