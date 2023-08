Tallinnas esineb üks maailma hinnatumaid nüüdismuusikuid

Frahmi loomingut on võrreldud kaasaegsete pianistide-heliloojatega nagu Ludovico Einaudi ja Olafur Arnalds, kellest viimasega on ta ka mitmeid ühisplaate üllitanud. Frahmi muusikat on remiksinud elektroonikavõlurid Luke Abbot ja Clark ning tema riiklike preemiatega pärjatud heliribade taustal on kinoekraanidel säranud staarid Robert de Nirost Brad Pittini. Lisaks on ettevõtlik Frahm plaadifirma LEITER, helistuudio Durton Studios ja ülemaailmse klaveripäeva Piano Day asutaja.