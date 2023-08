ABBA täht muretseb oma hääle pärast: ma ei uskunud, et uue laulu salvestamine õnnestub

Mesimagusast Rootsi popbändist ABBA tuntud Agnetha Fältskog avaldas esimest korda üle kümne aasta uut muusikat soololaulu näol, mis kannab nime «Where Do We Go from Here?». Laulja meelitas uuesti stuudiosse produtsent Jörgen Elofsson, kes produtseeris ka Fältskogi 2013. aasta albumi «A». Fältskog ise on uuest laulust hämmastunud, vahendab BBC.