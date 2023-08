Trash: avaldan oma plaadifirma alt üksnes muusikat, mis endale meeldib!

Trash Can Dance on tegutsenud kolmteist aastat ning selle aja jooksul on tal olnud ligemale 400 väljalaset enam kui 200 artistilt – kõik üksnes kodumaised tegijad, kõik üksnes põrandaalune kraam.

Arvukatest analoogsetest leibelitest maailmas eristab Trash Can Dance’i eelkõige asjaolu, et Moser pole keskendunud mingi kindla žanri propageerimisele, arendamisele ja jäädvustamisele, vaid paneb helikandjatele – viimasel ajal üksnes kassettidele – väga erinevat muusikat alates gabber’ist ja grindcore’ist ning lõpetades kitarri-indie ja ambient’iga. Tema välja antud kraam on sageli nii poliitiliselt kui esteetiliselt ebakorrektne.

Enne kui läheme sisu juurde, räägime pisut formaadist. Pole vist liialdus väita, et teist on saanud Eesti muusika underground’is kassetiapostel ning kassetimaania iselaadne maskott.

Kas just apostel, aga ma olin vist tõesti üks esimesi, kes hakkas pärast 1990. aastate buumi kassette uuesti välja andma. Olin selleks ajaks hakanud ise uuesti kassette koguma, see formaat on mulle väga südamelähedane.

Kas võib julgelt väita, et kassett teeb tagasitulekut?