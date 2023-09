KULTUURIS KUUM ⟩ Uute võttepaikade jahil – miks me seda teeme?

Seminaril ütlesid väliseksperdid, et kaardistades uusi sihtregioone, koguvad filmitegijad infot nelja peamise valdkonna kohta: kohalikud toetusmeetmed, pädevad teenusepakkujad, asukohad ja stuudiod. Kui piirkonnas on täidetud vähemalt kaks eeldust, võib see sobida filmimise paigaks.

Foto: Maria Kilk