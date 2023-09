Palju õnne! Noore muusiku preemia pälvis talendikas metsosopran

«Eesti saab taaskord tunda siirast rõõmu tänaseks juba mitmete saavutustega silma paistnud noore muusikatalendi üle,» ütleb PLMF looja Pille Lill. «Väikeses riigis on iga anne hindamatu väärtusega ning vajab toetust kogu muusikutee jooksul.»

«Andsime oma perega Noore muusiku preemia välja 18. korda, et anda hoogu noorte talentide arengule ning jäädvustada minu ema ja venna - heliloojate Marje ja Kuldar Sink'i - mälestust, kes nõukogude rõhuva ideoloogia tingimustes ei saanud oma andeid piisavalt realiseerida,» ütles Tunne Kelam. «Meie perel on au ja rõõm osaleda Pille Lille erakordses kodanikualgatuses, mis on andnud hindamatu panuse eesti noorte muusikute arenguks.»