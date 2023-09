«Savvusanna sõsarad» nomineeriti Euroopa ühele mainekamale filmiauhinnale

Režissöör Anna Hints on nominatsiooni pälvimisest rabatud: «Leida enda nimi filmimaailma elava legendi Aki Kaurismäki nime kõrvalt mõjub unenäoliselt. Kaurismäki filmid on mind väga puudutanud ning olla ühes temaga nomineeritud, teeb pai sellele osale minust, kes endas pidevalt kahtleb ning ennast teistest halvemaks peab. See on mulle teraapiline kogemus. Loodan, et see tervendus, mida «Savvusanna sõsarad» on üle ilma paljudeni toonud, jõuab tänu LUX auhinna nominatsioonile suurel ekraanil veelgi laiema publikuni. Rõõmustan selle üle väga!»