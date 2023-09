ARVUSTUS ⟩ NOËPi uskumatu kontserditriumf: ekstaatiline ja suurem kui elu

Eestlastel on vähemalt midagi nüüd vastu panna kodumaiste artistide konkurentsis NOËPi staadionikontserdi näol, mis 2. septembril A Le Coq Arenal aset leidis ja oli oma produktsiooni poolest ehk isegi sada korda võimsam. Ja mõelge vaid sellele, et A Le Coq Arenal on juba ainuüksi istekohti 15 tuhande ringis, kontserdi jaoks loodud seisukohtadest rääkimata. NOËPi väisas kahtlemata metsik hulk Eesti rahvast!