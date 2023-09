MUDANE PÕRGU ⟩ Tuhanded inimesed on suurfestivalile paduvihma pärast lõksu jäänud

Pershingi maakonna politsei ülema Nathan Carmichaeli sõnul jäi laupäeval festivalile kinni veidi üle 70 000 inimese. Osadel inimestel õnnestus jala lahkuda, kuid suurem osa festivalile saabunud matkaautodest on praegu kinni. Pühapäeva hommikul andsid festivali korraldajad teada, et autoga liikumine on keelatud ja teed jäävad veel suletuks, sest need on liiga märjad ja mudased ning oodata oli veel vihma.

Mitmed festivalikülastajad jalutasid mitu miili läbi paksu muda, et jõuda peateedele. Paljud jäid aga laagriplatsile lootuses, et ilm läheb paremaks. Festivalile esimest korda tulnud Hannah Burhorn ütles CNN'ile, et inimesed rassivad paljajalu läbi muda või on jalgade ümber sidunud kotid. «Jalgrattaga liikuda püüdnud inimesed jäid kinni, sest muda on nii sügav ja paks. See jääb saabaste külge ja tekitab tunde, nagu saabaste peal oleks saapad,» ütles Burhorn. Siiski ei ole festivali lörtsinud ilm piiranud külastajate loomingulisust, sest Burhorni sõnul luuakse koha peal mudaskulptuure, et aega surnuks lüüa.