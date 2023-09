Sven Grünbergist Rage Against the Machine'ini. Mida põnevat saab kuulda uuel kontserdihooajal?

2023/2024. kontserdihooaeg lõppeb mais lätlaste ansambli DAGAMBA kontsertidega Pärnus, Jõhvis, Tallinnas ja Tartus. Nende viimane heliplaat ja kava «Bach Against the Machine» jõudis avalikkuse ette 2023. aasta kevadel, inspiratsiooniallikateks on Johann Sebastian Bachi pärand ning mõjukas USA rokkansambel Rage Against the Machine. Eesti Kontserdi hooaja lõppkontserdil 8. mail Estonia kontserdisaalis esineb üks maailma erilisemaid kammerorkestreid Academy of St Martin in the Fields. Kontserti juhib ja siin soleerib maailmalavade tippviiuldaja Julia Fisher, kelle üle 20 aasta kestnud koostöö orkestriga on saavutanud täiuse nii muusikalises mõistmises kui ühises lavaenergias.