MUUSIKALINE MÜSTEERIUM ⟩ Kuhu kadus Paul McCartneyle kuulunud basskitarr?

Nüüd on Höfner teinud algust suure otsinguga nimega «Kadunud bassi projekt», saamaks teada, mis kitarriga juhtuda võis. Viimati nähti seda siis, kui bänd enam kui 50 aastat tagasi laiali läks.

81-aastane McCartney rääkis: «Kõigest umbes 30 naelaga leidsin selle Höfneri bassi. Minu kui vasakukäelise jaoks nägi see ideaalne välja, sest see oli sümmeetriline. Mulle see meeldis. Olles kitarri ostnud, armusin sellesse täielikult.»

Paul McCartney mängimas oma elu esimest elektrilist basskitarri 1969. aastal Foto: Apple Films

McCartney mängis seda kitarri Hamburgis 1961. aastal ning kasutas seda aktiivselt järgneval kahel aastal, kui The Beatles salvestas kuulsad laulud «Love Me Do», «Twist and Shout» ja «She Loves You». «Kas see pole piisav põhjus, et see bass tagasi saada?» ütles 12 aastat Höfneri turundusjuhina töötanud ning elektrikitarride arendanud Nick Wass.

Höfner alustas otsinguid sellest, et jagas fotosid sellest kitarrist ning informatsiooni selle kohta, kust kitarr osteti ja kus see ringi liikus, kuni instrument täielikult haihtus. Samuti andis Höfner teada, kuidas eristada originaali võltsingutest ning kuidas orienteeruda kõlakates.

«Paul oleks ülirõõmus, kui see basskitarr tagasi tema kätesse jõuaks,» ütles Wass, kes instrumendi otsingutega tegeleb. Teda aitab teleprodutsent, kes varem aitas seda leida BBC ja Channel 4 läbi viidud otsingutes.

«Keegi ei tea täpselt, mis selle bassiga juhtus. Suure tõenäosusega see varastati. See on tänaseni suur müsteerium. Aga kusagil on keegi, kes täpselt teab, mis kitarrist sai ja kus see praegu asuda võiks. On lihtsalt vaja, et õige inimene end paljastaks.»