ANNE ERM 80 ⟩ «Eesti oma jazzi taset häbenema ei pea»

Siiski leiab hinnatud festivalikorraldaja, et jazz hoiab eluvaimu sees ja märksa parem on töötada ja ühiskonna hüvanguks midagi toredat ära teha.

Kui mõtlete Jazzkaart, siis läheb normaalselt. Praegu on selline aktiivsem periood, sügishooaja kontserdid on kohe algamas ja festivali Jõulujazz kava on ka täiesti valmis, Gregory Porteri kontsert on välja müüdud ja loodame, et sama hästi läheb teisel peaesinejal, kelle kontserdi samuti kohe välja kuulutame – Cécile McLorin Salvantil. Mida pikemalt õnnestub ette planeerida, seda kergem on pärast endal ja meeskonnal.