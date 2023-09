SUUR KINGITUS ⟩ Kuulus pianist teeb Eesti kontsertidel õpetajatele-õpilastele uhke soodustuse

Selleks, et need oleksid kättesaadavamad ka muusikakoolide õpetajatele ja õpilastele, leppisid korraldajad ühe toetajaga kokku, et seda kasutatakse sihtotstarbeliselt soodsamate piletite võimaldamiseks. Seega maksab 60-eurone pilet muusikakooli pedagoogidele ja õpilastele 15 eurot ja 40-eurone pilet 10 eurot. Piletihinna vahe katab ettevõtjate Neinar ja Kristo Seli asutatud MTÜ «Märka järgnevat põlvkonda».

Marjamaa on Eesti Noore Jazzitalendi auhinna (Tallinn, Eesti; 2013) ja Aasta Jazzmuusiku auhinna (Eesti, Tallinn, 2021) laureaat. Holger Marjamaa on esinenud USAs ning paljudes Euroopa ja Aasia riikides. Viimastel aastatel on teda nähtud sellistel maailmakuulsatel lavadel ja festivalidel nagu Seoul Jazz Festival (2023), Monterey Jazz Festival, Dallase sümfoonia, Atlanta Symphony Hall, Sony Hall, Lincoln Center (Dizzy's Club), Mezzrow Jazz Club, Smalls Jazz Club , Blue Note Tokyo, Blue Note New York (2019-2023), Blue Note Beijing, Blue Note Jazz Cruise, Blue Note Shanghai jne.