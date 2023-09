KUIDAS SAADA EESTIS EDUKAKS NÄITLEJAKS? ⟩ Einar Kuusk: Kannatasin õhtuti paanikahoogude all ja arvasin, et suren

Einar Kuuse suureks kireks on näitlemine ja filmitegijaks olemine, millega on ta tegelenud juba 20 aastat.

Eestis on mitmel inimesel suur näitlemiskirg, kuid sellega kaugele jõuda on keeruline. Isegi näitlemisalane kõrgharidus ei pruugi tagada edukust selles valdkonnas. Einar Kuusk on Eestis üks esimesi juutuubereid, kes tegutseb praegu näitleja ja režissöörina. Ta tõestab, et iseennast üles ehitades on kõik võimalik. Praegu võib teda kinoekraanidel näha Rain Rannu uues krüptoraha-komöödias «Vaba raha» ja Netflixi filmis «Luther: The Fallen Sun».