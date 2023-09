KUULA ⟩ Eesti Laulult tuntud duo üllatas ühise singliga

Anett ja Fredi on avalikkusele tuntud duo Eesti Laulu konkursilt, pälvides publiku poolehoiu lugudega «Write About Me» ja «You Need To Move On». Ka täna ilmunud lugu sai tegelikult alguse juba 2020. aastal:

««I Wanna Know» on minu jaoks üks erilisemaid lugusid, mis ma olen kunagi kirjutanud. Kui ma 2020. aasta oktoobris alustatud demo millalgi 2022. aasta sügisel Anetile lasin, ning ta oli nõus selle minuga lõpuni kirjutama, ei suutnud ma oma õnne ära uskuda. Eraldi tahaksin tänada oma häid sõpru - Sander Mölderit, imeilusate keelpillipartiide eest ja Jason Hunterit, trompeti kaunistuste eest. Kõik selle looga seonduv on minu jaoks täpselt nii ilus, valus ja ajatu, et nüüd, pea aasta hiljem, seda välja andes, tunnen ma selle looga täpselt samasugust sidet nagu toona. Olen elevil, et saame kuulajatel lõpuks lasta samuti temaga omi kogemusi, ilu ja valu seostada,» rääkis Fredi.

«Fredi lasi mulle kevadel ühte demo - lugu, mis temal nii selgelt hinge peal oli ja mis nüüd tahest tahtmata ka minul hinge peal on. See võttis pōlvest nõrgaks, hingas ja puudutas esimesest sekundist,» kommenteeris Anett.

Anett on Eesti Muusikauhindadel mitmekordselt auhinnatud kaasaegse souli laulja-laulukirjutaja, kandes sel aastal eesti muusika ajaloos esimest korda välja antud Aasta Funk/Soul/R&B artisti tiitlit. Aneti eelmisel aastal ilmunud albumi «Late to the Party» esitluskontsert Eesti Rahva Muuseumis anti välja müüdud saalile. Uue albumi esitlusega naaseb Anett koos Frediga Tartusse, samasse kontsertpaika.