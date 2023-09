VIDEO ⟩ Protestijad üritasid takistada Woody Alleni filmi esilinastust Veneetsias

Varietyle antud eksklusiivses intervjuus vihjas Allen, et tema viiekümnes film «Coup de Chance» võib ühtlasi jääda tema viimaseks, sest ta on väsinud oma filmidele rahastuse leidmisega kaasnevast vaevast. «Mul on filmide jaoks nii palju ideid, et mulle isegi meeldiks neid edasi teha, kui rahastuse leidmine oleks kerge. Aga ma enam ei tea, kas mul on jaksu kulutada meeletult palju aega, et filmide tegemiseks rahastust koguda,» ütles Allen. Kriitikud on põnevat «Coup de Chance'i» nimetanud Alleni parimaks filmiks üle pika aja, võrreldes seda suurepärase 2005. aasta «Matšpalliga».