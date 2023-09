Võim ja hullus, õhk ja valgus

Kui meenutada Noormetsa «Othellot» (Vanemuine 2016 ja Raadioteater 2019), tundub vaistlikult, et tookord järgis ja varieeris ülekirjutus Shakespeare’i stiili nõtkemalt, et «Leari» puhul kujuneb peamiseks loo, sündmustiku vahendamine. Ent esmajäreldus võib olla petlik: repliike, dialooge, monolooge tuleb täie tähelepanuga jälgida, et aduda süsteemi. Näitlejatele on «Lear» nõudlik ülesanne, tihti pöörduvad võtmetekstid ja mi­sanstseenid otse saali, otsekui oldaks ühtaegu rollis ja koorina kommenteerimas. See eeldab tugevat kontsentreeritust, et hetkekski ei katkeks tragöödia hingus. Esietenduse põhjal rolle analüüsida näib ennatlik, sõnastan mõned tähelepanekud, olles teadlik, et kümnendaks etenduseks võib tervik teisiti kristalliseeruda. Esmamuljes oli esimene vaatus löövam – koos teise vaatuse tormi­stseeniga. Hästi liigendab lavaväljal pinget muusika, korduvate saatusesahmakate ja ootamatute üllatustega.