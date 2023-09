Neeme Järvi dokumentaal: film, millest väljud rikkamana

Kui oled filmi näinud, tuled sellest välja rikkamana. See kontsentreeritud süvasisenemine dirigendi maailma avardab mõistmist sellest, mida dirigent õigupoolest teeb, milline on dirigendi tehnika, kuidas toimib orkester. Järgmistele orkestri kontsertidele saab minna palju suurema arusaamisega. Produtsent Heidi Pruuli ja režissöör-operaator Erik Norkroos on õigel ajal jäädvustanud unikaalseid hetki.