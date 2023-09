Teda portreteeriv dokfilm «Man from Mo’Wax» linastus aastal 2016. Selles jäetakse Lavelle’ist natuke ka mulje kui inglise Saalomon Vesipruulist. Ärinutti oli, kuid ta tahtis ka kunstnik olla. Seal vedas natuke kiiva. Küsin Lavelle’ilt, kuidas ta ise filmiga rahule jäi. Ütleb, et 90ndad olid õnnestunult portreteeritud, nullindad mitte nii väga. Tõsi on ka see, et 90ndate puhul kujutatakse tõusuaegu, praegust sajandit aga kui kive ja kände.