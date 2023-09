INTERVJUU ⟩ Plaadifirma, mis ei pea jõudma kasumisse

Õunaviks on ühemeheplaadifirma ja selleks üheks meheks on Villem Valme. Vägeva plaadifirmabossina ta ennast ei tunne ja ütleb, et artistile jääb alati viimane sõna.

Kuna ta ühtegi senti firma arvelt välja ei võta, julgeb ta ka riskida. «Iga plaat ei pea kasumit teenima, on plaate, mis aja jooksul siiski on saanud nulli või plussi. Liis Ringi 2014 Cirkli all ilmunud debüüt jõudis alles nüüd nulli, selles mõttes on pika perspektiiviga hea plaadifirmat teha,» räägib ta. Kuigi raha pole siin sedakorda põhiküsimus.