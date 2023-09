GALERII ⟩ 300 muusikut laval! Vaata, kuidas Neeme Järvi juhatusel valmistutakse suureks sümfooniaks

Mahleri monumentaalne teos on suure esituskoosseisu tõttu tuntud ka kui «Tuhande sümfoonia», selle ettekandel osalevad kaheksa vokaalsolisti, viis koori ja suur orkester.

Kontserte salvestab filmirežissöör Jason Starr koostöös Cultural Media Collaborative’i (New York) ja ERRiga. Helirežissöör on 22 korda Grammy auhinnaga pärjatud David Frost. Kontsertettekannet kasutatakse hiljem Mahleri kaheksandast sümfooniast rääkivas dokumentaalfilmis. Tegemist on Jason Starri neljanda suurprojektiga ERSO juures.