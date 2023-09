GALERII ⟩ Pärdi päevad. Risto Joost pani kõlama Arvo Pärdi ja Tõnu Kõrvitsa muusikalise dialoogi

Eile õhtul said Tallinnas Jaani kirikus dirigent Risto Joosti kavas kokku Arvo Pärdi 2017. aastal loodud eestikeelne kooriteos «Ja ma kuulsin hääle…» ning Tõnu Kõrvitsa eelmisel aastal valminud oopus solistidele, koorile ja keelpilliorkestrile «Tiibade hääl», mille Risto Joost koos Eesti Filharmoonia Kammerkoori ja Tallinna Kammerorkestriga esiettekandele tõi. Tõnu Kõrvitsa sõnul on see laul lendamisest, unistustest, julgusest ja tingimusteta armastusest.