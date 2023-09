Kunst tõi rahva linnahalli

Puhas elamus ja mõju on midagi kahtlast. Näitusel «Kaduvik» Linnahallis suudab kuraator Margit Säde laveerida oma valitud tööriistaga, mõjukusega, osavalt ja eelnev võrdlus jääb siinkohal üksnes äärmuslikuks näiteks.

Üha haruldasemaks muutuva võimalusena saab Säde näituse tõttu külastada ka Tallinna Linnahalli ning Raine Karbi omaaegne suurvorm on moel või teisel selle näituse eeltingimus. «Kaduviku» tuleb kiita märkimisväärse loetavuse eest, teades vaid pealkirja ja toimumiskohta kaob tulevase külastaja jaoks pea igasugune vajadus sissejuhatava teksti või kirjelduse järele, et rohkem mõista. Afekt pääseb mõjule.

Teosed «Kaduvikul» peaksid sarnaselt mõjuma. Kuigi me näeme mõningate tööde vahel vormilisi sarnasusi (loomapiinamisvideo ning telliskiviussid, rehvijäänustest sajajalgsed) on näituse tervik kontseptuaalne kordus. Mida muud on ühist mao kääridega lõhki käristamisel ning Ingel Vaikla nukral portreefilmil Linnahalli enda valvurist.

Kõige laiemas mõttes häirivat mõju esile kutsuvat kunsti on raske arvustada või soovitada, rohkem kui muude teoste puhul tuleb mängu isikliku meeldimise küsimus. Mitte, et mujal maitse ei loeks, vaid meeldimine muutub afektiivsusele üles ehitatud näitusel suuremaks teguriks, ilma vahetu meeldimiseta ei pruugi pahatihti teos isegi kohale jõuda. Teos ei pääse vaatajale ligi ja vastupidi, vaataja sümpaatia teose suhtes on siin mõistmise eeltingimus.

Cyprien Gaillard, Desnjanski rajoon, 2007 Foto: Paul Kuimet