Kontsert nagu loodusjõud: Kristjan Järvi taktikepi all tõuseb «Keskööpäike»

Septembrikuus viivad muusikud kuulajad Euroopa kõige vapustavamatesse ja ajalooliselt olulisematesse paikadesse. Tähelepanuväärne on see, et loomingut esitatakse täielikult mälu järgi ja püstijalu – midagi, mida pole varem tehtud.

Tuur lõpeb võimsa kontserdiga Tallinnas 23. septembril.

Hilissuvine ringreis Baltic Sea Philharmonic ja Kristjan Järviga toimub 16.–23. septembrini Saksamaal, Itaalias ja Eestis.

Programm on inspireeritud põhjamaisest keskööpäikese fenomenist. Esitusele tuleb uudisteoseid orkestri muusikutelt.

Baltic Sea Philharmonic muudab kontserdi lakkamatuks heloloomingu hulluseks, mängides kõiki teoseid peast ja kuni kontserdi lõpuni püstijalu.

Baltic Sea Philharmonicu eesmärk on lummata publikut ja pakkuda unustamatu muusikaline teekond. Tallinnas liitub muusikutega virtuoosne torupillimängija Mari Meentalo, kes lisab esinemistele ainulaadse tämbri.

Foto: Erakogu

Iga kontsert on omanäoline vaatemäng helist, valgusest, kunstist, tehnoloogiast, koreograafiast ja peast mängimisest. Muusikajuhi ja orkestri asutaja dirigendi Kristjan Järvi taktikepi all on igal etendusel eriline nakkav energia.

«Midnight Sun» on osa Estonia Muusa tegelaskujust, uue ühiskonnamudeli inspiratsioon. «See on elav ja hingav olend, kellel on piiritu energia ja entusiasm kõige uue vastu – seiklus omaette,» ütleb Kristjan Järvi.