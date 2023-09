On enesestmõistetav, et näiteks lauljaga käib kaasas mingi isikupärane lugu – laulja on alati nähtav. Helilooja tegevus on tavaliselt varjatum, teosed sünnivad kusagil hämaras loomingulises ruumis, kuhu keegi ei pääse, ja helilooja meetodeid tunnevad peamiselt muusikateadlased ning kõige pühendunumad fännid.

Mõnel juhul on siiski ka helilooja staar. Sisaskiga nii on läinud ja tal polnud vaja midagi välja mõelda. Juhtus, et tema teine huvi oli kirjeldatav ühe lausega ja selle mõistmine ei nõudnud kelleltki vähimatki pingutust. Lihtsalt – vaata öösel taevasse. Tähtede illumineeritud geomeetria on emotsionaalselt mõjutanud kõiki inimesi sealtmaalt, kui tegelikkuse üle järelemõtlemine algas, ja tõenäoliselt on see kestnud juba miljoneid aastaid. Piisavalt pikk aeg, et moodustada kuppel kogu inimkultuuri kohale.