Tallinnas esineb progressiivse house muusika korüfee

«Klubil 9/11 on au ja erakordne rõõm võõrustada juba kolmandat korda artisti, kelle loometöö on kahe kümnendi jooksul suuresti mõjutanud underground house muusika kõlapilti,» kommenteerib klubi 9/11 manager Simo Protten.

Iisraeli viljakast elektroonilise muusika pinnasest võrsunud DJ ja produtsent on esinenud kõigis tähtsamates tantsumuusika mekades üle terve maailma. Aastal 2017 ilmunud täispikk album «Could Be Heaven» pälvis tugeva toetuse selliste gigantide nagu Tale of Us, Hernan Cattaneo, Guy J, Nicole Moudaber poolt, misjärel toimunud maailmaturnee kindlustas kutse suurimate sündmuste ja festivalide esinejate nimistutesse.