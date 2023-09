NÄDALA VASTAJA ⟩ Rain Rannu: tahaksin Scorsese võtteplatsil õppida

Hästi! Just linastus kinodes üle Eesti mu värske film «Vaba raha». See nädal on olnud hullumeelne graafik filmi lõpetamise, intervjuude ja filmiseansside külastamisega seoses. Aga soe vastuvõtt filmile publiku poolt on seda väärt!

Filmitegemise protsess kestab aastaid ja selle jooksul on kümneid tuhandeid suuremaid ja väiksemaid otsuseid, millest igaüks saab õigesti või valesti minna. On pea ilmvõimatu, et kõik otsused lähevad täppi, ja kui see juhtub, nagu mõne suure filmitegija parimate filmide puhul, siis on tegemist maagiaga. Kuidas teha väga head filmi? Pead olema võlur!