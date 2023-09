Nädala film ⟩ Ivo Uukkivi sülitab bitcoin’idele

Enne kodumaise krüptorahakomöödia «Vaba raha» väljatulekut olin millegipärast veendunud, et noortest eestlastest on virtuaalse valuutaga seotud tarkused suuresti mööda jooksnud. Sattusin «Vaba raha» vaatama aga linastusel, kus pärast filmi saabus režissöör Rain Rannu vastama küsimustele ja publiku käest uuriti, kes on bitcoin’e ostnud. Kui saalis lainetas selle küsimuse peale ootamatult kätemeri, taipasin enda õnnetuseks, et mina olen vist ainus kloun, kes pole siiani suvatsenud uurida, mismoodi endale dogecoin’e portfelli kühveldada, lootuses pensionipõlve magusamaks muuta.